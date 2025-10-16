Атанас Фурнаджиев: Нито една стотинка не е инвестирана във футбол последните 30 години

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Нито една стотинка не е инвестирана във футбол последните 30 години". Това каза пред БНТ вицепрезидентът на БФС Атанас Фурнаджиев.

Той заяви, че последните 20 години футбол се прави с много пари и инвестиции.

"От година и половина се работи изключително много по тема детско-юношески футбол. Изгради се методика, която е заимствана от най-добрите първенства", каза Фурнаджиев.

Вицепрезидентът на БФС обясни, че има назначен методолог, който се среща с всички отбори в националния футбол. Той представя методиката на треньорите и обяснява как да тренират децата.

Фурнаджиев заяви, че трябва възстановяване на регионалните спортни центрове.

"Проблемът на България е, че не изгражда футболисти. Не работим правилно. БФС няма бюджет. Той стига само за провеждане на първенството и мачовете на националите", каза още той.