Антоанета Стефанова: На европейското с момичетата показахме какво е отборен дух

Бившата световна шампионка в шахмата Антоанета Стефанова обяви, че е горда от представянето на националния ни тим на европейското отборно първенство за жени в Батуми (Грузия).

Българките, които на предходния шампионат в Будва (Черна гора) станаха шампионки на континента, сега се наредиха 4-и в крайното класиране.

"Завършихме на 4-то място в крайното класиране на европейското отборно за жени в Грузия! Гордея се с тези момичета, с които показахме какво е отборен дух и спечелихме 3 победи в последните 3 кръга! И, разбира се, с най-добрия треньор - Петър Арнаудов, който взе тежки, но правилни решения, за да представим достойно България!", написа Стефанова във фейсбук.

В отбора бяха още Нургюл Салимова, Белослава Кръстева, Надя Тончева и Виктория Радева.