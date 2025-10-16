Обявиха състава на България до 15 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Селекционерът на националния на България до 15 г. Петър Карачоров определи разширения състав за приятелския турнир на УЕФА, който ще срещне отборите на България, Литва, Полша и Словакия между 17 и 22 октомври на терените на Национална футболна база в "Бояна".

В първата среща селекцията ни ще се изправи срещу Литва на 17 октомври от 11,00 часа. Във втория си мач България ще играе със Словакия на 19-и от 11,00 часа.

3 дни след това е двубоят с Полша, стартиращ в 16,00 ч.

Състав на България

Вратари

1. Лука Маркес (ЦСКА 1948)

2. Александър Галев (Левски София)

Защитници

3. Димитър Цуков (ЦСКА София)

4. Васил Въргулев (Ботев Пловдив)

5. Александър Ангелов (Лудогорец Разград)

6. Борис Стефанов (Национал София)

7. Валентин Петров (Левски София)

8. Галин Димитров (Славия София)

9. Денислав Петров (Лудогорец Разград)

10. Румен Даскалов (ЦСКА София)

Полузащитници

11. Ник Георгиев (Лудогорец Разград)

12. Никола Иванов (Динамо Загреб, Хърватия)

13. Алекс Цинигаров (Локомотив Пловдив)

14. Даниел Рангелов (Лудогорец Разград)

15. Никола Радев (Септември София)

16. Даниел Лилковски (Локомотив Пловдив)

Нападатели

17. Мартин Данчев (ЦСКА 1948)

18. Емилиян Николов (Левски София)

19. Йоан Йорданов (Лудогорец Разград)

20. Красимир Иличев (ЦСКА 1948)

21. Георги Тодоров (Левски София)

22. Давид Георгиев (Септември София)