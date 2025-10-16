"Ботев" (Пд) започна подобрения по клубната си база

От "Ботев" (Пловдив) обявиха, че са започнали действия по подобряването на условията на клубната база в квартал "Коматево".

Ръководството на "жълто-черните" уточни, че в момента се извършва възстановяване на централния терен на Футболен комплекс "Никола Щерев - Старика", а от днес е започнало и изграждане на осветление на две от тренировъчните игрища, на които тренират отборите от школата на "канарчетата". От клуба планират и изграждането на още изкуствени терени.

"Информираме ви, че след четиригодишен застой в инвестициите в нашата база - Футболен комплекс "Никола Щерев - Старика", "Ботев" (Пловдив) започна поредица от значими действия по подобряване на условията за тренировки на първия отбор и на децата от нашата школа, на които ще разчитаме изключително много в идните години.

При поемането на управлението заварихме тревните терени и сградния фонд в потресаващо състояние, поради което се наложи да се разделим с хората, които доскоро отговаряха за поддръжката на базата.

В момента се извършва възстановяване на централния терен, на който до неотдавна провеждахме домакинствата си в Първа лига, преди завръщането в нашия дом – стадион "Христо Ботев". Веднага след приключването на този процес ще започне и ремонт на съседния голям тренировъчен терен.

Днес започна изграждане на осветление на два тренировъчни терена, използвани от нашата Детско-юношеска школа. Това ще даде възможност за по-дълги и по-качествени тренировки през тъмната част на деня и ще помогне да върнем много от нашите деца, които изгубихме през последните три години.

Клубът ще се включи в програмата на Министерството на младежта и спорта за изграждане на нов изкуствен терен, тъй като настоящият е в изключително лошо състояние. Планирано е участие и в програмата на БФС за изграждане на два малки изкуствени терена.

Планът за възраждането на школата на "Ботев" (Пловдив) вече е изготвен и се изпълнява поетапно. Целта ни е нашите футболисти и деца да тренират и да се развиват в най-добрите възможни условия.

"ПФК Ботев" (Пловдив) изказва искрена благодарност към нашите партньори – "Филкаб" и "Динамик Електрик Груп", за тяхната безценна помощ при изграждането на осветлението на двата тренировъчни терена за децата ни. Вашата подкрепа е безценна за нас и за бъдещето на "жълто-черната" школа", гласи официалното изявление от ръководството на Ботев (Пловдив).