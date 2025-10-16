Хари Кейн четка Компани: Изведе ме на друго ниво

"Венсан Компани ме изведе на ново ниво и е фантастичен треньор, не само тактически".

Така изчетка треньора си в "Байерн" (М) звездата на баварците Хари Кейн.

Нападателят ма 10 гола в 18 мача във всички турнири за гранда от началото на сезона.

"Имаме много сходни разбирания за екипната работа. Заслужава голямо уважение, защото от момента, в който пристигна, винаги имаше въпроси за това какво може да донесе, но беше абсолютно брилянтен. Едно от отличителните качества на работата с него е играта с едно докосване в наказателното поле. Когато играеш в клуб като Байерн, трябва да се изправяш срещу отбори с много дълбока защита. Обичам да се обръщам с топката в наказателното поле, но това не винаги е възможно. Говорихме за играта ми на бързи обороти със само едно докосване. Чувствам се, че съм се подобрил, малко по-гъвкав съм и не задържам толкова много топката. Винаги се опитвам да се усъвършенствам и той ме тласка да правя точно това. Няма значение дали си вкарал 400 гола или нито един, той се стреми да те направи по-добър играч и по-добър човек и определено го е постигнал с мен", каза Кейн.