60 полицаи, 5-има прокурори и данъчни разбиха банд...

Кубрат Пулев ще се бие с руснак в Дубай

1396
Кубрат Пулев СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Кубрат Пулев ще се изправи срещу руснака Мурат Гасиев на 12 декември в главен мач от голяма международна галавечер в Дубай. Съперникът на Кобрата е бивш шампион на WBA и IBF в полутежка категория. От 2020 година 32-годишният боец се състезава в тежка категория.

Новината идва само часове, след като Световната боксова асоциация обяви, че ще има бой между българина и младия американец Моузес Итаума. 

До момента руснакът има 32 победи на професионалния ринг, като 25 са с нокаут. Той има само две поражения в своята кариера, едно от който е от Олександър Усик.

44-годишният Кубрат Пулев за последно победи Махмуд Чар в София на 7 декември миналата година.

