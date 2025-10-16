Алберт Попов стана почетен софиянец, заминава на последен лагер в Швеция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Алберт Попов получи званието си "Почетен гражданин на София" от кмета Васил Терзиев, след като на празника на столицата бе на тренировъчен лагер в чужбина.

"За мен това е и една отговорност. Защото трябва да съм пример за децата. Дано повече деца вземат пример от победите ми и да карат ски. Да играят волейбол, да спортуват", заяви най-добрият ни алпиец. София е вторият град, който го прави почетен гражданин след Банско.

Кметът Васил Терзиев обеща да работи по въвеждането на някакви привилегии за почетните граждани на София, след като остана единствено безплатният градски транспорт.

"Най-много ми харесва, че вие добрите спортисти оставате здраво стъпили на земята. Това видях и при волейболистите", допълни кметът.

В края на седмицата Алберт заминава на лагер в Швеция, където остава до първия слалом за сезона на 16 ноември в Леви (Финландия).