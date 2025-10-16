ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

60 полицаи, 5-има прокурори и данъчни разбиха банд...

Димитър Кузманов на 1/4-финал в Гърция

Димитър Кузманов Снимка: instagram.com/kuzmanov.dimitar/

Тенсистът на Димитър Кузманов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира от сериите "Чалънджър 50" на твърди кортове в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 54 хиляди евро.

Поставеният под номер 4 Кузманов победи квалификанта Чарлс Бруум (Великобритания) с 6:3, 6:1 за 85 минути.

Така 32-годишният пловдивчанин 1545 евро и 8 точки за световната ранглиста, в която в момента заема 258-ата позиция.

Той достигна до първи четвъртфинал във веригата от юни в Роаян (Франция), където игра в мача за титлата, а следващият му съперник ще бъде преминалият през квалификациите Раду Албот (Молдова). Двамата трябваше да се срещнат през миналата седмица на друг "Чалънджър" от същия ранг в Херсонисос, но българинът се отказа заради заболяване. 

