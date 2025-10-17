Нелеп инцидент или престъпно нехайство уби футболен талант на терена?

21-годишният младок Били Вигар се удари фатално в бетонна стена, след като институциите са проспали друг подобен инцидент от 2023 г.

Сега големият въпрос е дали Били Вигар щеше днес да е жив и здрав, ако някои хора си бяха свършили работата през 2023 г.? И как, по дяволите, е възможно в ХХI век футболист да загине по време на мач? И то при положение, че организмът му е напълно здрав и двубоят се играе в най-безопасната и модерна част на Европа! Нелепата смърт на бившия юноша на "Арсенал" отвори кървяща рана в британската футболна общественост и накара неговите колеги да питат настойчиво – кой ще поеме вината.

Съвсем очаквано никой няма желание да излезе крачка напред и да понесе отговорността. Смъртта на младия играч на "Чичестър Сити" набързо бе обявена за странен инцидент, който никой не е имал възможност да предотврати. Близките на Били Вигар обаче искат доста по-смислени отговори на техните въпроси.

"Никой не може да върне нашия син, но ще настояваме да бъдат взети мерки, за да бъдат предпазени други млади момчета, когато утре отидат да играят футбол. Терените на Великобритания би трябвало да са безопасни за всички нас, там не трябва да умират хора", заявява семейството на загиналия футболист чрез своя адвокат. Но какво всъщност се случи с техния син?

По време на мач от долните дивизии Били Вигар явно не успява да прецени скоростта си и се удря със страшна сила в една от бетонните стени около терена. Момчето се срива на тревата и всички се втурват да му помагат. Лекарите си вършат съвестно работата, линейката идва навреме, но всички усилия се оказват напразни. В болницата е установено, че пострадалият футболист е с мозъчен кръвоизлив, и му е направена спешна операция.

Малко след нея Били Вигар издъхва. И както вече стана дума, институциите се опитват да запишат смъртта му в графата със случайните инциденти, за които вина носи единствено и само безжалостната съдба.

Бившият нападател на "Бат Сити" Алекс Флетчър съвсем не е готов да отдаде случилото се на трагичната случайност. Според него инцидентът с 21-годишния футболен талант е бил напълно предотвратим, ако институциите си бяха свършили работата през 2023 г. Тогава самият Флетчър става жертва на абсолютно същото произшествие.

Алекс Флетчър

"При опита ми да оставя топката в игра излетях от терена и се ударих в рекламно табло, подсилено с бетонни колчета. Не помня нищо от случилото се по време на мача. Събудих се много по-късно в болницата, за да науча от лекарите, че съм най-големият късметлия на света. Направили са ми спешна операция, държали са ме в изкуствена кома и въобще не е било сигурно дали пак ще отворя очи", разказва сега Флетчър.

Той не играе футбол почти една година, но не си губи времето във вайкане и се влива в редиците на Асоциацията на професионалните футболисти, оглавявайки отдел, който се грижи за мозъчното здраве на футболистите.

"Когато научих за смъртта на Били Вигар, се натъжих, а след това ме завладя отчаянието. Разочаровах се, че моите предупреждения не бяха чути от футболната асоциация.

Когато самият аз едва оцелях, се срещнах с много отговорни фактори в английския футбол и ги предупредих, че моят случай няма да е последният. И за най-голямо мое съжаление, се оказах прав.

Сега отново се провиквам, че ще има още такива инциденти и ще загинат още хора, ако не бъдат взети мерки", категоричен е бившият играч.

Предупрежденията му явно този път направиха впечатление на хората, които управляват британския футбол. От ръководството на футболната асоциация вече ангажираха специалисти, които оглеждат стадионите на Острова и описват съоръженията, застрашаващи живота на футболисти и фенове. Още отсега е сигурно, че всички бетонни огради ще бъдат изкъртени до основи и на тяхно място ще бъдат изградени по-модерни и леки ограждения. В миналото ще останат и рекламните пана, които също са били подсилвани с бетонни колове.

"Те наистина ще вземат някакви мерки, но не можем да си затворим очите, че закъсняха фатално. Дано сега действат бързо и решително, защото в цялата страна се играят стотици мачове и хиляди футболисти продължават да са изложени на опасност", допълва Алекс Флетчър.

Преди дни стана ясно, че първата стена вече е паднала. Разрушено бе бетонното ограждение, в което се блъсна Били Вигар.