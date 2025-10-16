ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

БФС ще реши дали младежите да играят в Пловдив след вътрешно обсъждане

Снимка: "Ботев" (Пд)

Ръководството на Българския футболен съюз (БФС) отговори на писмото на "Ботев" (Пловдив), че желанието им да приемат мач на младежкия национален отбор до 21 години може и да бъде удовлетворено, но първо ще премине вътрешно обсъждане.

Ръководството на "Ботев" (Пловдив) вчера изрази готовност да предостави стадион "Христо Ботев" за мачовете на младежите ден след победата им над Чехия с 2:1 в европейска квалификация.

След завършването на строежа на стадиона, Ботев (Пловдив) прие някои мачове на националния отбор за мъже в Лигата на нациите, но от една страна те не се радваха на особен интерес, а от друга – тревното покритие беше компрометирано и това дори доведе до жалба на отбора на Люксембург.

Сега след направените промени и подобрения обаче, шансовете отново български национален отбор да използва "Колежа" – както е известен стадионът на "Ботев", не са никак малки.

В отбора си, публикуван на страницата във фейсбук, БФС благодари на клуба за изразената готовност.

"Обръщаме се към Вас в отговор на официално писмо до Български футболен съюз, с което изразявате готовност стадион "Христо Ботев" да бъде домакин на мачовете на младежкия национален отбор на България до 21 години.

С настоящото изказваме благодарност за отправената покана и желанието от Ваша страна за пълно съдействие.

Български футболен съюз ще проведе вътрешно обсъждане спрямо международния календар и предстоящите мачове и ще направи евентуалните постъпки за организация на домакинство към Община Пловдив в случай, че се вземе решение някоя от националните гарнитури да играе на стадион "Христо Ботев".

С уважение, Георги Иванов – президент на Български футболен съюз (БФС)"

Снимка: "Ботев" (Пд)

