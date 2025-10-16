БФС ще реши дали младежите да играят в Пловдив след вътрешно обсъждане

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ръководството на Българския футболен съюз (БФС) отговори на писмото на "Ботев" (Пловдив), че желанието им да приемат мач на младежкия национален отбор до 21 години може и да бъде удовлетворено, но първо ще премине вътрешно обсъждане.

Ръководството на "Ботев" (Пловдив) вчера изрази готовност да предостави стадион "Христо Ботев" за мачовете на младежите ден след победата им над Чехия с 2:1 в европейска квалификация.

След завършването на строежа на стадиона, Ботев (Пловдив) прие някои мачове на националния отбор за мъже в Лигата на нациите, но от една страна те не се радваха на особен интерес, а от друга – тревното покритие беше компрометирано и това дори доведе до жалба на отбора на Люксембург.

Сега след направените промени и подобрения обаче, шансовете отново български национален отбор да използва "Колежа" – както е известен стадионът на "Ботев", не са никак малки.

В отбора си, публикуван на страницата във фейсбук, БФС благодари на клуба за изразената готовност.

"Обръщаме се към Вас в отговор на официално писмо до Български футболен съюз, с което изразявате готовност стадион "Христо Ботев" да бъде домакин на мачовете на младежкия национален отбор на България до 21 години.

С настоящото изказваме благодарност за отправената покана и желанието от Ваша страна за пълно съдействие.

Български футболен съюз ще проведе вътрешно обсъждане спрямо международния календар и предстоящите мачове и ще направи евентуалните постъпки за организация на домакинство към Община Пловдив в случай, че се вземе решение някоя от националните гарнитури да играе на стадион "Христо Ботев".

С уважение, Георги Иванов – президент на Български футболен съюз (БФС)"