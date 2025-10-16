Кои са потвърдените пилоти във Формула 1 за 2026 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двадесет и двама пилоти ще влизат в състава на Формула 1 за 2026 г. в 11 отбора.

Няколко от тях вече обявиха пилотите си за следващия сезон и занапред, но други все още имат свободни места.

"Мерцедес" е последният отбор, който потвърди състава си след забавяне в подготовката на договорите.

"Ред Бул" и "Алпин" все още не са обявили втория си пилот, а "Рейсинг Булс" все още не са потвърдили двойката си.

Новият отбор Cadillac обяви двойката си пилоти през август.

Пълен състав към октомври 2025 г.

McLaren - Оскар Пиастри, Ландо Норис

Ferrari - Луис Хамилтън, Шарл Леклерк

Red Bull - Макс Верстапен, още не е решено

Mercedes - Джордж Расел, Кими Антонели

Williams - Алекс Албон, Карлос Сайнц

Audi (Sauber) - Нико Хюлкенберг, Габриел Бортолето

Aston Martin - Фернандо Алонсо, Ланс Строл

Alpine - Пиер Гасли, още не е решено

Haas - Естебан Окон, Оливър Беарман

Racing Bulls - още не е решено

Cadillac - Серхио Перес, Валтери Ботас