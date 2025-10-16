Кои са потвърдените пилоти във Формула 1 за 2026 г.

Двадесет и двама пилоти ще влизат в състава на Формула 1 за 2026 г. в 11 отбора.
Няколко от тях вече обявиха пилотите си за следващия сезон и занапред, но други все още имат свободни места.
"Мерцедес" е последният отбор, който потвърди състава си след забавяне в подготовката на договорите.
"Ред Бул" и "Алпин" все още не са обявили втория си пилот, а "Рейсинг Булс" все още не са потвърдили двойката си.
Новият отбор Cadillac обяви двойката си пилоти през август.
Пълен състав към октомври 2025 г.
McLaren - Оскар Пиастри, Ландо Норис
Ferrari - Луис Хамилтън, Шарл Леклерк
Red Bull - Макс Верстапен, още не е решено
Mercedes - Джордж Расел, Кими Антонели
Williams - Алекс Албон, Карлос Сайнц
Audi (Sauber) - Нико Хюлкенберг, Габриел Бортолето
Aston Martin - Фернандо Алонсо, Ланс Строл
Alpine - Пиер Гасли, още не е решено
Haas - Естебан Окон, Оливър Беарман
Racing Bulls - още не е решено
Cadillac - Серхио Перес, Валтери Ботас