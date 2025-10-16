ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Кантонският панаир показва иновационната акти...

Индонезия освободи Патрик Клуйверт

1528
Патрик Клуйверт Снимка: instagram.com/patrickkluivert9/

Индонезия се раздели със селекционера на националния отбор Патрик Клуйверт, след като нидерландската легенда прекара близо 12 месеца на поста.

Това се случва по взаимно споразумение.

Напускането на Клуйверт идва след загубата на Индонезия от Ирак в Джеда през уикенда, с което се сложи край на шансовете на тима да се класира за световното първенство догодина.

Индонезия се стремеше да се класира за световно първенство за първи път, откакто страната обяви независимост от Нидерландия през 1945 година, а достигането на отбора до четвъртия кръг на квалификациите в зона "Азия" беше най-доброто представяне на страната до момента.

Патрик Клуйверт Снимка: instagram.com/patrickkluivert9/

