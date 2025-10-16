Индонезия освободи Патрик Клуйверт

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Индонезия се раздели със селекционера на националния отбор Патрик Клуйверт, след като нидерландската легенда прекара близо 12 месеца на поста.

Това се случва по взаимно споразумение.

Напускането на Клуйверт идва след загубата на Индонезия от Ирак в Джеда през уикенда, с което се сложи край на шансовете на тима да се класира за световното първенство догодина.

Индонезия се стремеше да се класира за световно първенство за първи път, откакто страната обяви независимост от Нидерландия през 1945 година, а достигането на отбора до четвъртия кръг на квалификациите в зона "Азия" беше най-доброто представяне на страната до момента.