Руската мечка приветства Мони Николов в Новосибирск (Снимки)

Един от най-великите борци в историята - руснакът Александър Карелин, бе сред ръководителите на волейболния "Локомотив" (Новосибирск), които проведоха традиционната среща с щаба и състезателите преди началото на сезона.

Сред последните за първи е 18-годишния разпределител на националния ни отбор Симеон Николов. Треньор на "железничарите" е бившият ни селекционер Пламен Константинов, а негов помощник отново ще е Андрей Жеков.

В ролята си на асистент на Джанлоренцо Бленджини той се окичи със сребро от световното във Филипините, както и Мони Николов.

58-годишният Карелин е трикратен олимпийски шампион в категория до 130 кг от Сеул 1988 (с победа на финала над Рангел Геровски) , Барселона 1992 и Атланта 1996 година и сребърен медалист от Сидни 2000. Освен това е 9-кратен и 12-кратен европейски шампион.

Заради безпощадния си стил и страховитите габарити (висок е 191 см) Карелин е наричан Руската мечка, Руския Кинг Конг и Александър Велики.

Той е в управата на "Локомотив" в качеството си на сенатор на Руската федерация.

