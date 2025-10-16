ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Христо Стоичков II стана на една годинка със "Златната топка" на дядо си

Христо Стоичков

Внукът на легендата на българския футбол - Христо Стоичков, навърши годинка. Хлапето, което е кръстено на именития си дядо, е рожба на дъщерята на Камата - Христина.

"Честит първи рожден ден, мой малък Христо!❤❤❤ Вече си толкова силен и голям!😃😃😃 А левачката ти не прощава!⚽⚽⚽ Следвай си мечтите си!❤❤❤ Ако една от тях е Златната топка, сигурен съм, че ще бъде твоя!⚽⚽⚽ Да си жив и здрав, малък Ицо!💪💪💪 Продължавай все така да ни радва" написа легендата, показвайки как малкият целува най-големия трофей на дядо си - "Златната топка".

