Българин с победа над №1 за 1/2-финал на двойки в Италия

Александър Донски (вдясно)

Тенисистът ни Александър Донски се класира за полуфиналите на двойки на турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър 125" в Олбия (Италия) с награден фонд 181250 евро.

Донски и Денис Молчанов (Украйна) елиминираха поставените под №1 Клийв Харпър (Канада) и Дейвид Стивънсън (Великобритания) със 7:6 (4), 6:3. Срещата продължи час и 32 минути.

Първият сет премина без пробиви и се стигна до тайбрек, в който след 3:3 точки българинът и украинецът взеха четири от следващите пет разигравания, за да поведат в резултата. Във втората част Донски и Молчанов реализираха единствен брейк в шестия гейм, след което запазиха предимството си до края.

С успеха 27-годишният българин заработи 45 точки за световната рантгиста при дуетите, в която той заема 145-ото място.

Александър Донски има три финала на двойки в сериите "Чалънджър" през този сезон в Брага през септември, в Тунис през май и в Кигали през март, когато печели първата си титла във веригата.

