КМГ: Изследователи от Китай създадоха микроробот с...

Разкриха името на пилота, обвинен в изнасилване на медицинска сестра в къщата на Михаел Шумахер

Джоуи Моусън Снимка: Instagram

Разкрито бе името на австралийския автомобилен пилот, обвинен в изнасилване на медицинска сестра в имението на легендата Михаел Шумахер. 

Джоуи Моусън е състезателят, срещу когото тече процес за случая на 23 ноември 2019 г. в Гланд край Женева. С известно закъснение сестрата подава жалба срещу пилота, който се е възползвал от нейното безпомощно състояние след пиянска вечер край билярдната маса. 

Информацията кой точно е обвиненият дойде от съда в Нион, където тече делото. Моусън отрича да е извършвал сексуален акт, явявал се е да дава показания в Австралия, но така и не бе намерен, за да присъства на делото в Швейцария. В отсъствието на Джоуи формално бе дадено началото на процеса, който обаче веднага бе отложен, съобщи прокурорът Ксавие Крист. 

Моусън е близък приятел с Мик Шумахер, син на седемкратния световен шампион във Формула 1, като това е причината да живее за определен период в къщата. 

Джоуи Моусън Снимка: Instagram

