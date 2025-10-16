ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Японки победиха сестри Стоеви в Дания

Сестри Стоеви Снимка: Фейсбук на федерацията

Европейските шампионки на двойки жени Стефани Стоева и Габриела Стоева допуснаха поражение във втория кръг на турнира от сериите "World Tour Super 750" в Одензе (Дания).

Сестрите отстъпиха пред поставените под номер 4 в схемата Рин Иванага и Кие Наканиши (Япония) в оспорван двубой с 12:21, 21:15, 15:21.

Националките водеха с 10:9 в първия гейм, но след силна серия японките направиха обрат и взеха аванс в резултата. Във втората част Стефани Стоева и Габриела Стоева поведоха убедително с 14:6 и без проблеми изравниха. В третия гейм японките се откъснаха с 15:7 и след 21:15 затвориха мача.

Преди тази среща сестрите победиха представителките на Индия Кавиприя Селвам и Симран Сингхи с 21:4, 21:11, а Стефани Стоева също игра и на единично в надпреварата.

