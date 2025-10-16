След 3-часова драма Глушкова на 1/4-финал в Гърция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българката Денислава Глушкова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 25 хиляди долара.

Поставената под номер 1 Глушкова елиминира във втория кръг германката Ева Мари Ворачек със 7:5, 3:6, 6:1 след почти три часа игра.

21-годишната софиянка на два пъти пропиля пробив аванс в началото, но все пак стигна до успеха в първия сет с ключов брейк в 12-ия гейм. Ворачек изравни, след като взе три поредни гейма във втората част, но в третата българката доминираше и затвори мача.

Така Глушкова ще играе утре за място на полуфиналите срещу квалификантката Антония Стоянов (Нидерландия).