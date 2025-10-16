Фенове дариха 180 000 лева за спасението на "Спартак" (Вн)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Фенове на "Спартак" (Вн) събраха 180 000 лева в подкрепа на клуба. Кампанията на обедини привърженици на отбора, спортната общественост във Варна и цялата страна. Привърженици на футбола от цялата страна се включиха в подкрепа на „соколите".

„180 000 лева!

Историческа подкрепа от всички синьо-бели сърца, които вярват в бъдещето на "Спартак"!

Всеки ден се доближаваме до поставената цел!

Благодарим ви, "Соколи"! Благодарим и на цялата футболна общественост, на всички фенове на други отбори, бизнеси и граждани, които също подкрепиха каузата!

Ще продължаваме да обявяваме всички дарители тук на страницата!", написаха варненци във фейсбук.

"Спартак" дължи 1 млн. лена на играчи и има срок до 21 октомври да спаси лиценза си.