Бойко Борисов с гол срещу “Локо” (Сф)

2004
Бойко Борисов атакува вратата на столичния “Локо”, като вкара гол за победата на “Витоша”. СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Бойко Борисов отбеляза един от головете за ветераните на “Витоша” (Бистрица) в двубоя срещу “Локо” (Сф) в столичното първенство. Тимът на лидера на ГЕРБ спечели с 3:1.

Другите попадения за тима на “Витоша” бяха дело на бившия национал и член на Управителния съвет на “Левски” Христо Йовов и бившето острие на “Славия” Николай Божов.

Така “Витоша” уверено върви към поредната си титла в столицата и продължаването в елиминационната фаза на републиканското първенство за ветерани. След приключването на столичното първенство се отива за определяне на първенеца на Югозападна България, а накрая са сблъсъците с останалите три зони до определяне на първенеца.

След двубоя Бойко Борисов се снима с фенове на стадиона в Бистрица.
“Витоша” е пълен доминант в този шампионат, като печели последните 9 първенства поред и няма кой да го победи.

В първия си мач “Витоша” надделя и над ветераните на “Левски” и е без загуба в групата на София към момента, пък и едва ли някой си спомня кога е губил двубой от столичен съперник.

Бойко Борисов атакува вратата на столичния “Локо”, като вкара гол за победата на “Витоша”. СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
