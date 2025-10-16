“Левски” и ЦСКА се събират във въздуха

“Левски” и ЦСКА ще прекарат няколко часа заедно, при това във въздуха. “Сини” и “червени” ще пътуват в един самолет за Варна в събота, съобщи Дарик радио. Това значи, че близо 40 мин вечните врагове ще бъдат във въздуха на разстояние близо 10 метра над земята.

Хулио Веласкес и отборът му гостуват ден по-късно на “Черно море”. А Христо Янев ще изведе ЦСКА срещу “Добруджа” в Добрич. Тъй като и двата тима не искат да вземат огромното разстояние с автобус, предприемат често срещана практика, когато трябва да гостуват в Североизточна България - да летят до Варна.

Двата тима ще пътуват с редовен полет на националния превозвач. И когато клубовете купуват билетите, те изобщо не подозират, че подобно нещо може да се случи. Първи резервацията правят “червените”. А по-късно и щабът на “Левски” запазва места на борда.

Интересното е, че не за първи път вечните врагове ще делят един самолет. Преди няколко години “Левски” и ЦСКА бяха отново заедно, но този път към Турция, където отиваха на подготвителен лагер.

В същото време играчите на ЦСКА почетоха паметта на легендата Иван Зафиров, който почина в сряда. Щабът на Христо Янев и играчите на отбора отдадоха своята почит към големия шампион преди заниманието на тима.

“Левски” пък вече тренира с всичко налично. Всички национали на “сините” се присъединиха към заниманието на Хулио Веласкес. Испанският спец ще може да разчита на всичко най-добро, след като Карл Фабиен се възстанови от своята травма, а наказанието на Майкон изтече.

“Чака ни тежък мач с “Черно море”. Наясно сме, че ще бъде здрава битка. Съперникът е силен отбор и на собствен терен играе доста твърдо. Ние ще търсим победата и е важно да сме концентрирани. Ще се опитвам максимално да помогна на отбора да победи. Всеки мач е труден, защото всички играят 110% срещу нас. Гледаме мач за мач и не мислим толкова много, че сме първи в класирането. Мисълта ни е насочена към това да се представим добре, но винаги се стремим към първата позиция”, каза Майкон.