Италианският "Каляри" все по-български - обвърза се с родна училища

Италианският футболен клуб Каляри подписа договор за сътрудничество с Ученически футболен клуб "Ботев" (София), 57-о спортно училище „Св. Наум Охридски“ и училище по математика „Питагор“.

От италианска страна договорът беше подписан от Марко Марки – мениджър на Каляри XPlay, а от българска от Красимир Първанов – президент на УФК "Ботев" (София).

Подобен договор между спортен клуб от международен ранг и български училищни институции се подписва за първи път у нас.

„Този проект създава не само шампиони на терена, но и здрави, умни и щастливи деца. Това е нашата мисия и приятелите ни от Италия ще ни ръководят в създаването на по-добри спортни практики. Нашите треньори ще имат възможност да се учат от тях, за да създадем талантливи деца, които да ни радват и да прославят България. Това е нещо уникално и вярвам, че ще е искрата, която ще запали огъня към добри резултати. И да ехти „Българи Юнаци“, каза Красимир Първанов.

„За нас е удоволствие да бъдем до Красимир Първанов. Човек от спорта, който гледа напред и с когото беше лесно да се разберем. Говорим не само за спорт, но сме заедно с представители на две учебните заведения. Проектът, който се ражда днес е много важен за нас. Ние представляваме важен за Италия клуб. "Каляри" е пример за много отбори с работата си с децата в този период от развитието им. Да ги научим на спорт, образование и дисциплина. Каляри XPlay е световен проект, който развиваме в САЩ, Китай, Южна Америка, следва Дубай, а България е важен партньор за нас“, заяви Марко Марки.

„Цялото ръководство на "Каляри" стои зад този проект. Но той не е начало, а е продължение на едно добро сътрудничество. Ние от 8 години идваме на юношески турнири в България. И сме впечатлени как освен спортните състезания, се организират културни, исторически и образователни събития. Ние представляваме не само град Каляри, но и цяла Сардиния. Няма друг такъв клуб в Италия. Което ни задължава още повече“, коментира Оскар Еррио – директор на школата на "Каляри" и подчерта важността на участието на училище по математика „Питагор“ и 57-о спортно училище „Св. Наум Охридски“ в проекта.

„Като образователна институция училище „Питагор“ има за цел да възпитава деца и да създава универсални личности, които да са пълноценни в нашето общество. Това ни мотивира да участваме в този проект. Но за да има резултат се изискват универсални качества – изградена ценностна система, умения за работа в екип, трудолюбие, упоритост, амбиция. А за всичко това спортът помага страшно много. Мотивира децата и им създава тези важни навици. След сребърните медали на волейболистите от световното първенство интересът на нашите ученици към този спорт се увеличи многократно. Вярвам, че отбор като Каляри ще засили допълнително интереса на децата към спорта и ще ги научи на футбол, за да помагат след време на националните ни отбори“, каза Михаил Кръстев – управител на ЧСУ „Питагор“.

„Искаме нашите ученици да са готови за живота и математиката не е достатъчна за това. Най-важно е да възпитаваме личности и характери. А спортът прави именно това. Спортът възпитава амбиция за победа, но те учи и как да губиш. А Италия е шампион във възпитанието на колективен дух. Впечатлени сме, че за тях е най-важно децата да изпитват удоволствие от играта и те дават пример за некомерсиално навлизане на спорта в учебните заведения“, заяви Асен Александров – директор на гимназия по математика „Питагор“.

Директорът на 57-о СУ „Св. Наум Охридски“ Георги Сеизов подчерта, че неговото училище е водещо в 12 вида спорт, сред които №1 е футболът, в който се обучават 250 деца. Има и още 350 в подготвителни групи.

„Партньорството с Каляри е голяма чест за нас, защото до скоро не сме и мечтали да се случи нещо подобно. Разчитаме на тяхната методика. Защото с успехите, които постигнем ще вдигнем и нивото на българския футбол. А мисля, че имаме нужда от това. Ние ще преследваме мечтите на нашите деца. Искаме да променим изцяло системата отдолу нагоре. И си пожелавам да имаме по-високи резултати, на които да се радваме“, каза Георги Сеизов.

Сериозна роля за реализирането на проекта изигра Алесандро Калиа - президент на „Circolo Sarda ‘Sardica’“ – сдружение на сардинците в България, което традиционно реализира културни, туристически и спортни инициативи с цел популяризиране на Сардиния сред българската общественост.

Представителите на "Каляри" разгледаха Музея на спорта на Националния стадион „Васил Левски, имаха среща със заместник-министъра на младежта и спорта Димитър Георгиев и посетиха Национална спортна академия „Васил Левски“.

"Каляри" е основан през 1920 г. в гр. Каляри – столицата на остров Сардиния, и е носител на шампионската титла на Италия за сезон 1969–1970 г.

В клуба е играл капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов, а собственост на Каляри в момента са 18-годишният вратар Велизар-Илия Илиев, 16-годишният Иван Сулев, Атанас Кехайов (18 г.), Кристиян Горянов (16 г.) и Франческо Тодор Калиа (17 г.), които изпратиха специални видеопослания в подкрепа на проекта.