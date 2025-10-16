ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Путин помолил Тръмп да предаде най-добри пожелания...

Бивш евромедалист в борбата и атлет на "Берое" с наказания за допинг

Джемал Али Снимка: БФБорба

Медалистът от европейски първенства по свободна борба Джемал Али и атлетът Виктор Коваленко са получили наказания от националния антидопингов център.

Али е наказан за 3 години до 3 юл 2028 година за изполване на забранения дехидрохлорметилтестостерон.

Велин Коваленко е състезател на "Берое" и е наказан до 12 август 2029 година по члена за избягване или отказ за даване на проба. 30-годишният лекоатлет на "Берое" се състезава в бяганията на 400 и 800 м.

Спрени са правата на сумиста Пенко Йочев, след като при него са открити тестостерон и норандростерон.

Джемал Али
