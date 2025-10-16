ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задава се нова криза с чиповете за автомобили

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21518786 www.24chasa.bg

Александър Везенков измъкна "Олимпиакос" срещу "Макаби" в Евролигата

1724

Александър Везенков показа най-доброто от себе си в края и донесе много ценна победа на "Олимпиакос" в Евролигата по баскетбол. 

Бившият №1 на континента вкара последните 5 точки за отбора си (общо 23), за огромен обрат и 95:94 като гост на израелския "Макаби" в Белград. 

Българската звезда добави и 10 борби за третия си "дабъл-дабъл" от началото на новия сезон в турнира. 

В последната четвърт "Макаби" буквално съсипа с тройки гръцкия отбор и поведе с 12 точки. Във финалните 4 минути обаче "Олимпиакос" се съвзе, Никола Милутинов и Везенков бяха точни от линията за наказателни удари и отлична защита при точка аванс донесе поредна победа за отбора на Георгиос Барцокас срещу този съперник.

В следващия кръг на 24 октомври "Олимпиакос" (с баланс 3:2) ще гостува в Мюнхен на "Байерн". 

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Баскетбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници