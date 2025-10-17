Само на 18 г. Ламин Ямал влезе в топ 10 на най-добре платените играчи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Крилото на Барселона Ламин Ямал проби още на 18 години в Топ 10 на най-скъпоплатените футболисти в света за 2025, според авторитетното списание "Форбс", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Класацията продължава да се води от португалската звезда Кристиано Роналдо, който печели по 280 милиона долара на сезон, след като поднови договора си със саудитския Ал-Насър за още две години. Той стана първият футболист със статут на миардер.

Неговият дългогодишен съперник Лионел Меси е на второ място в класирането, но в повече от два пъти по-малки доходи - 130 милиона долара.

Френският нападател Карим Бензена е на трета позиция в подреждането със 104 милиона долара.

В класацията следват актуалните в Европа нападатели Килиан Мбапе и Ерлинг Холанд.

Класацияна на десетте най-добре платени футболисти за 2025 на "Форбс":

1. Кристиано Роналдо (Ал Насър) - 280 милиона долара

2. Лионел Меси (Интер Маями) - 130 милиона долара

3. Карим Бензма (Ал-Итихад) - 104 милиона долара

4. Килиан Мбапе (Реал Мадрид) - 95 милиона долара

5. Ерлинг Холанд (Манчестър Сити) - 80 милиона долара

6. Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) - 60 милиона долара

7. Мохамед Салах (Ливърпул) - 55 милиона долара

8. Садио Мане (Ал-Насър) - 54 милиона долара

9. Джуд Белингам (Реал Мадрид) - 44 милиона долара

10. Ламин Ямал (Барселона) - 43 милиона долара