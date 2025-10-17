УЕФА разследва "Ювентус" за нарушаване на финансовия феърплей

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Ювентус" обяви, че УЕФА разследва клуба за нарушаване на правилата на финансовия феърплей.

Ръководството направи това изявление във финансовите си отчети, които ще бъдат представени на годишното събрание на акционерите на 7 ноември.

Също така "Ювентус" съобщи, че на 18 септември УЕФА е информирала клуба за започнато разследване за евентуални нарушения на правилата на управляващия орган за приходите от футболна дейност между 2022 и 2025 г., като решението се очаква през пролетта на следващата година.

Управата на "Старата госпожа" признава, че негативен развой за клуба може да доведе до "възможни икономически санкции и до евентуални спортни ограничения".

Според правилата на УЕФА за финансовия феърплей, приходите от футбол ограничават загубите на клубовете до 60 милиона евро за период от три години. Тази сума обаче може да бъде увеличена с допълнителни 10 милиона евро на година, ако клубовете отговарят на четири условия, които УЕФА счита за показателни за "добро финансово състояние".