Карлос Насар: Няма да подпиша с федерацията, докато Ботев е председател

Шампионът в щангите Карлос Насар заяви, че няма да подпише договор с Българската федерация по вдигане на тежести, докато неин председател е Стефан Ботев.

В интервю за агенция "Фокус" Насар каза, че Ботев не може да създаде "правилен процес на работа" и предупреди, че "щангите няма да видят бели дни" с този шеф.

"Няма как да ме изкушат. Макар че виждаш с нашата федерация какво се случва. Надявам се да не ми бъдат спрени правата да вдигам щанги. И така. В нашата федерация е много, много тежко положението. Със Стефан Ботев не може да стигнем до споразумение – аз и нямам намерение", каза Насар.

"Той наистина не може да създаде правилен процес на работа, правилен процес на подготовка за щангистите и не може също така да подсигури средства за тях", обяви трикратният световен шампион и многократен световен рекордьор.

Той напомни, че федерацията по щанги има дългове за 1 милион лева, което не могат да бъдат платени.

"Ами, с цялото ми уважение, има ресторанти, които правят месечен оборот повече от 1 милион. Това нещо е несериозно! Той не може да бъде ръководител на тази федерация. Първо, че няма желанието федерацията да расте и няма визията. Второ, че и да има желанието, той няма възможността, той не може да го направи. И по хиляди ред причини. Надявам се поне да не ми спира правата. Не искам да ми помага, но поне не искам да ми пречи", каза Насар.

Мениджърът на Насар разкри, че Катар и Саудитска Арабия предлагат по 1.5 милиона долара на шампиона, за да се състезава под техен флаг.