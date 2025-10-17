Община Павел баня с подарък от националния отбор по волейбол

Ден като Ружди Ружди и неговият треньор Радостин Тодоров станаха почетен гражданин на Павел баня, курортното градче има нов повод за спортна гордост. Със специални подаръци тук се завърна учителят по физическо възпитание и спорт, физиотерапевт и кондиционен треньор на националния отбор по волейбол Христо Тодоров от Световното първенство във Филипините, съобщават от общината.

По една тениска, подписана от целия тим, получиха кметът Иса Бесоолу и ръководството на учебното заведение, в което работи Тодоров.

В сградата на общината кондиционният треньор на националния ни отбор по волейбол бе посрещнат с огромно вълнение от кмета Иса Бесоолу, който побърза да му стисне ръката и да го поздрави за победата на волейболистите ни.

"Вие сте нашите победители, които показахте на какво са способни едни млади момчета, които с цената на много труд и лишения, не просто достигнаха до финал, но и спечелиха сребърни медали. За мен това са златни момчета, които са добрият пример за всички нас и най вече за подрастващото поколение, за нашите деца. Гордея се с тях, но и с всички вас от екипа, защото победата ви е обща! Горд съм, че Вие, г-н Тодоров, сте от Павел баня и работите в града ни, възпитавайки нашите деца!", заяви кметът Иса Бесоолу.

С радост той получи от Христо Тодоров специалния подарък, подписан от световните вицешампиони по волейбол, и обеща да го сложи на видно място, за да е пример за всички и да напомня, че когато сме единни, работим със сърце и заедно се стараем да преодоляваме предизвикателствата, няма невъзможни неща.