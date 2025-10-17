Лука Дончич посланик на световното по футбол

Словенският баскетболен национал Лука Дончич беше обявен за официален посланик на световното първенство по футбол през следващата година, на което САЩ ще бъде съдомакин и някои от мачовете ще се играят в Лос Анджелис.
"Горд съм, че бъда обществен посланик за Мондиал 2026 в Лос Анджелис", каза 26-годишният ас на "Лейкърс".
"Световното първенство е най-голямото спортно събитие, така че съм много развълнуван. Винаги съм гледал футбол, още откакто бях дете. Гледам и сега. Със сигурност е част от живота ми", добави Дончич.