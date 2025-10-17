ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Застреляха президента на тим от Кипър

Лука Дончич посланик на световното по футбол

Лука Дончич Снимка: Ройтерс

Словенският баскетболен национал Лука Дончич беше обявен за официален посланик на световното първенство по футбол през следващата година, на което САЩ ще бъде съдомакин и някои от мачовете ще се играят в Лос Анджелис.

"Горд съм, че бъда обществен посланик за Мондиал 2026 в Лос Анджелис", каза 26-годишният ас на "Лейкърс".

"Световното първенство е най-голямото спортно събитие, така че съм много развълнуван. Винаги съм гледал футбол, още откакто бях дете. Гледам и сега. Със сигурност е част от живота ми", добави Дончич.

Лука Дончич Снимка: Ройтерс

