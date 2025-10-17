Бленджини: Изключително ценно за мен е, че мога да работя с българските волейболисти

Селекционерът на волейболистите Джанлоренцо Бленджини, който ги изведе до сребърните медали на световното във Филипините, коментира групата за европейското догодина. На него България е съдомакин с Италия, Румъния и Финландия, а в София нашите ще срещнат №1 в световната ранглиста в момента Полша, Северна Македония, Украйна, Португалия и Израел

"Нашата група е най-конкурентна от всички на европейското първенство. Няма да коментирам отборите един по един, но Полша и Португалия са силни, имаме и Украйна, също много класен съперник.

Като се върнахме от Филипините го казах на състезателите: "Вие си спечелихте правото да сте в трудна позиция, това ще ви посочи пътя да се развивате. Много рядко някой ще ни приема като аутсайдери и всеки мач ще трябва да доказваме това". Това е единственият път да вървим напред. Аз съм затворил страницата със световното първенство, вече работим за догодина, това важи и за състезателите. Изключително специално и за мен е ценно, че мога да работя с тях", обяви италианецът.

"Ние не трябва да забравяме основната цел на нашия проект, от самото начало, от миналата година - да направим всичко възможно да се класираме на Олимпиадата в Лос Анжелис. Това е най-важното и за играчите. Сребърният медал от световното не променя основната ни цел - чрез европейското първенство да се класираме, дали през световното след 2 години или чрез позицията в световната ранглиста. Но това остава основната ни цел. Играчите вече са фокусирани върху това, това ще е нашата цел, да работим с тях в този процес. Дори и да имаме някоя загуба, това няма да е фатално. Италия на световното загуби от Белгия, но накрая спечели титлата. Ще губим мачове, но това не трябва да е драма или трагедия", каза още Бленджини.

Той и неговите момчета бяха избрани за треньор и отбор на септември в анкетата на Пресклуб "България".