Застреляха президента на тим от Кипър

Денислава Глушкова на 1/2-финал в Ираклион след победа над дъщеря на бивша националка

Денислава Глушкова Снимка: БФТенис

Тенисистката ни Денислава Глушкова се класира за полуфиналите на турнира на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 25 хиляди долара.

Поставената под №1 Глушкова отстрани квалификантка Антония Стоянов (Нидерландия) с 6:1, 6:4. Срещата продължи час и 46 минути.

21-годишната българка взе първия сет със серия от пет поредни гейма, а във втората част тя поведе с 5:1, но на два пъти пропусна шанса да затвори мача при собствен сервис, като при 5:3 дори пропиля и два мачбола. Тя все пак не допусна обрат и с нов брейк в десетия гейм стигна до крайната победа.

16-годишната Стоянов прави първи стъпки в професионалния тенис при жените, след дебюта си във веригата на Международната федерация ITF в средата на миналата година.

Тя е дъщеря достигалата до 68-ото място в ранглистата на WTA бивша българска националка Любомира Бачева, но представя Нидерландия, където майка й и баща й Анатоли Стоянов от дълги години живеят и работят като треньори в собствена тенис академия.

Денислава Глушкова Снимка: БФТенис

