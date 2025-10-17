Спектакъл с дронове за новото осветление на стадиона в Габрово

Със светлинно шоу и спектакъл с дронове ще бъде представено осветлението на стадион „Христо Ботев" в Габрово утре. Организатори на събитието са Община Габрово и местният футболен "Янтра".

От 19:30 часа ще бъде изпълнено светлинно и музикално шоу, както и спектакъл с дронове, а от 20,15 ч ще се състои двубоят между "Янтра" и "Локомотив" (Горна Оряховица) от 12-ия кръг на Втора лига.

Организаторите посочиха, че поставянето на стълбовете на осветлението се е състояло в средата на септември. Върху всеки от стълбовете са разположени по 30 броя LED осветителни тела, всяко с мощност от 1600 W. Според изпълнителя това ще гарантира над 1200 лукса хоризонтална осветеност на терена и около 900 вертикална и ще отговори напълно на стандартите за телевизионно заснемане. За по-голяма сигурност осветлението е резервирано и с дизел-генератор, който ще може да възстанови захранването в рамките на минута при евентуално прекъсване на тока.

Фирмата изпълнител на системата за осветление бе избрана през януари тази година, а стойността на проекта възлиза на над 1,7 млн. лева.