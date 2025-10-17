ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама поляци ще лежат в затвора за иманярство край...

Застреляха президента на тим от Кипър

Кипър флаг Снимка: Pixabay

Президентът на втородивизионния кипърски футболен отбор "Кармиотиса" - Ставрос Демостенус, беше застрелян в Лимасол, съобщиха от местната полиция.

Според предварителните информации, въоръжен мъж е карал мотоциклет и е открил огън по колата на 49-годишния Демостенус пред дома му и той починал, докато синът му го карал до болницата, отбелязва Ройтерс, предава БТА.

Кармиотиса се състезаваше в първа дивизия миналия сезон, а през настоящия изпадна във втора дивизия. От създаването си през 1979 г. играе предимно в по-ниски дивизии. В последно време за тима играха българските вратари Мартин Луков и Димитър Евтимов, а за кратко като треньор на тима бе привлечен световният шампион с Италия от 2006 година Мауро Каморанези.

Правоохранителните органи потвърдиха, че убийството е било предумишлено и се издирва извършителят. Разследващите се опитват да възстановят хронологията на нападението, използвайки записи от видеонаблюдение и показания на свидетели.

