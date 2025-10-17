Юношите до 15 г. победиха с дузпи Литва

Юношеският национален отбор на България по футбол до 15 години успя да се измъкне в последната секунда на редовното време от загуба от Литва, стигна до дузпи и започна в крайна сметка с победа Турнира за развитие на УЕФА, който се провежда на базата на БФС в квартал "Бояна".

Редовното време завърши 3:3, а при дузпите България измъкна успеха с 4:2. Във втората среща по-късно днес ще се срещнат Словакия и Полша.

След два обрата, два гола паднаха и в добавеното време. Мартин Данчев, който влезе като резерва, вкара за 3:3 в сетния миг. Малко преди това Литва поведе с 3:2.

С победата България взима 2 точки, тъй като е след дузпи. Литва е с 1 точка, а в неделя България U15 ще играе със Словакия U15 на 19.10 от 11.00 часа, а от 16.00 часа е мачът Литва U15 - Полша U15.

Турнирът за Развитие на УЕФА е проект на европейската централа, която финансира подобни издания за възрастови групи, които все още са далече от първите си европейски квалификации и официални мачове.

Състав на България: Лука Маркес, Румен Даскалов, Галин Димитров, Васил Варгулев, Борис Стефанов, Ник Георгиев, Никола Радев, Красимир Илчев, Даниел Лилковски, Емилиан Николов, Давид Георгиев (второ полувреме: Иван Йорданов, Мартин Данчев, Димитър Цуков, Алекс Цинигаров, Александър Ангелов, Валентин Петров, Георги Тодоров, Денислав Петров, Никола Иванов)