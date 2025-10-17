"Левски" подписа с Веласкес до 2028 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От "Левски" обявиха, че старши треньорът на отбора Хулио Веласкес е подписал нов договор с клуба до лятото на 2028 г.

Испанският специалист имаше контракт до края на този сезон, а пое "сините" в началото на годината.

Веласкес класира отбора на второ място в миналото първенство.

През този сезон "Левски" стигна до плейофа за Лигата на конференциите, където отпадна от нидерландския АЗ (Алкмаар).

В момента тимът от "Герена" е лидер в първенството.

"Днес ПФК „Левски" и старши треньорът на представителния отбор Хулио Веласкес подписаха удължаване на договора си до лятото на 2028 г. Новото споразумение отразява взаимното доверие между страните и общото желание за устойчиво надграждане на представянето на първия отбор.

Испанският специалист застана начело на „сините" в началото на 2025 г. и до този момент има 37 мача. Под негово ръководство отборът се класира за европейските клубни турнири, а в началото на сезон 2025/2026 той изведе „Левски" до плейофите в Лигата на конференциите на УЕФА, като записа 8 мача в Европа.

ПФК „Левски" пожелава на Хулио Веласкес много победи, щастливи мигове и постигнати цели със синята фланелка", написаха от "Герена".