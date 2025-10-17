ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама поляци ще лежат в затвора за иманярство край...

Димитър Кузманов на 1/2-финал в Херсонисос след успех над труден противник

Димитър Кузманов Снимка: instagram.com/kuzmanov.dimitar/

Тенисистът ни Димитър Кузманов се класира за полуфиналите на сингъл на турнира от сериите "Чалънджър 50" на твърди кортове в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 54 хиляди евро.

Поставеният под номер 4 Кузманов победи квалификанта Раду Албот (Молдова) с 6:2, 7:5 за 2:12 часа.

32-годишният пловдивчанин направи три пробива по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част преодоля пасив от 2:5 и със серия от пет поредни гейма стигна до обрат и до крайния успех.

За Кузманов това е втора победа в общо осем мача срещу Албот.

С успеха българинът заработи 2575 евро и 14 точки за световната ранглиста, в която в момента заема 258-ата позиция.

Кузманов ще играе в спор за място на финала срещу Максим Мърва (Чехия), с когото ще се срещне за първи път на корта.

За пловдивчанина това ще бъде първи полуфинал от турнир "Чалънджър" в Роаян (Франция) през юни, когато загуби на финала.

