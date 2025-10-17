Венци Стефанов: Доказано, че от "Ботев" (Пд) са искали да им продадем мача

Президентът на "Славия" Венцеслав Стефанов коментира скандалът с Ботев (Пловдив)

Преди десетина дни босът на "белите" отправи обвинения, заявявайки, че "емисари на "Ботев", близки до техния собственик, са дошли и са искали от футболисти на "Славия" да продадат мача".

Двата отбора ще се срещнат в 12-ия кръг на Първа лига на в събота от 15,00 часа в Пловдив.

В отговор на това финансовият благодетел на "Ботев" Илиян Филипов пък заведе дело за клевета срещу Стефанов.

"Сблъсъкът идва, защото потърсиха начин, който няма нищо общо с футбола, да имат някакво предимство. Безкрайно съм щастлив, че в отбора има мъже. Дойдоха и казаха истината право в очите. Какво мисли ръководството на "Ботев", си е негов проблем. Имаме достойни хора и съм убеден, че момчетата няма да се повлияят от този инцидент. Съжалявам, че това нещо се случи, но смятам, че с играта и мъжеството си ще покажем, че това нещо не може да се случи.

Да седна до Илиян Филипов? Той ме съди, а аз да седна до него. Изобщо не искам да се разбирам. Да не дърпат дявола за опашката, защото всичко е ясно, точно и доказано. Полицията и прокуратурата има всички факти. Може да ме осъди за неправилно дишане."