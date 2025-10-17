ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Токсичната любов на Филип Плейн

След 1:10 България се смъкна до 91-а в света

Националите преди мача с Турция в София Снимка: Георги Палейков

След загубите от Турция и Испания с общ резултат 1:10 (1:6 и 0:4) в световни квалификации националите ни слязоха с 9 места в ранглистата на ФИФА и вече са 91-ои в света. Мачовете бяха дебютни за новия селекционер Александър Димитров, заменил Илиан Илиев.

България е изпреварена от Сирия, Косово, Кюрасао и Гвинея в актуализираното подреждане. Пред нашите са Бахрейн, Ангола, Хаити и Замбия.

96-ата позиция от 2012-а е дъното на държавния ни тим, а 8-ото място от 1995-а върхът.

Начело остава Испания, следвана от Аржентина и Франция.

