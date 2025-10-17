Треньорът на "Левски": Имам пълно доверие на Вуцов

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес даде дълга пресконференция, на която засегна темите с новия си договор, както и предстоящия мач с „Черно море" в неделя.

„На първо място съм благодарен на клуба за проявения интерес и уважение да продължим работата си и съм изключително щастлив, че ще продължим да работим в компанията на играчите, привържениците, на всички около клуба. Чувствам огромна отговорност. Доста бързо се разбрахме, защото и двете страни бяхме предразположени да го направим. За мен в личен план е много важно да се чувствам добре там, където се намирам. В професионален план е важно да изпитвам удоволствие от работата си всеки ден и да се подобрявам и развивам всеки ден. Гледаме в една посока с всички в клуба. Затова и доста бързо се разбрахме", започна Веласкес по темата с новия си договор.

„Абсолютно всички футболисти тренираха нормално и бяха на разположение. Трябваше да се съобразим с някои дребни детайли, мускулно напрежение, умора, различни неща, но всички са добре възстановени и са на линия", коментира Веласкес.

„Светльо Вуцов пристигна в невероятна форма. Всичко е наред с него, по отличен начин тренира още от първия ден. Както е било и досега, той е играч, в който имам пълно доверие. Той е играч, който идеално пасва на нашата философия и начин на игра. Разбира се, оттук-насетне независимо от решенията, които нашите футболисти вземат, даваме подкрепа и уважение към това", каза още Веласкес по темата с оттеглянето на Светльо Вуцов от националния тим.

Той коментира и „Черно море". „Те са сериозен отбор, който заслужава уважение за играта си. Те винаги са били конкурентни и трябва да положиш много усилия, за да ги победиш. С една промяна са в състава в сравнение с миналия сезон. Все пак останаха отбор, който изповядва почти същия стил, с който се представяха и през миналия сезон. Оттук-насетне ние се стремим да пристигнем в оптимална форма, за да постигнем победата. Знаем, че ще е много труден и важен мач. За добро или лошо не вярвам много в статистиката и какво се е случило в миналото. Трудно се играе на този стадион, но в последния мач през миналия сезон направихме добър мач. Ако не ме лъже паметта предишния мач играхме добре и беше този за Купата. Пределно ми е ясно, че предстои труден мач на труден стадион, но ще се опитаме да вземем победата", каза още Веласкес.

Няма да коментирам повече темата със Светльо Вуцов. Както казах и по-рано аз съм уважителен към всички колеги в професията. На първо място обичам да говоря и да взимам отношение към неща, в които аз съм замесен и там, където аз работя. Към днешна дата Светльо не е направил нищо нередно при нас, не искам да влизам в сценарий какво би се случило, ако наруши правилника при нас. В нашия случай като част от „Левски" ние сме много щастливи и имаме доверие в него. Той е много важен играч за нас, той е и невероятно момче. При цялото ми уважение към абсолютно всички като клуб, колеги и щаб уважаваме неговата позиция на базата на това, което се е случило и на всички обстоятелства. Но не бих влизал в темата какво се случва в други отбори, защото би било липса на уважение", продължи испанският специалист.

„С мен пристигнаха двама помощници, те също ще подновят договорите си. Останалите заварих, когато дойдох, но от първия ден, в който съм тук, не правя разлика между тях. Всички сме едно цяло. Считам, че съм привилегирован да работя в такава среда и в такъв клуб. Всичко това е базирано на основния стълб в житейския ми път – уважението. Не мисля, че има значение дали сме след пауза или не. Предния път победихме", каза още Веласкес.

„Както споделих относно Вуцов, мога да кажа същото и за Митрев. Мога да говоря за моите отношения с него и това, което аз знам. Говорим за един невероятен човек, който е пример за това какво представлява лоялността. Много е възпитан, професионалист е от ден 1-ви, в който сме заедно. Оттук-насетне какво повече мога аз да кажа. Не се изправям срещу Илиан Илиев, а срещу „Черно море". Те са труден отбор, но не е до треньорски дуел или между индивидуални играчи. Това, че ще сме на един самолет с отбора на ЦСКА не е проблем. 2025-а година сме, трябва да сме уважителни", завърши Веласкес.