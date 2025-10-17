Отказалият се от националния Вуцов №1 в Европа

Вратарят е с най-много спасявания от всички в квалификациите за световното догодина

Отказалият се временно от националния отбор на България Светослав Вуцов е №1 в световните квалификации зона Европа.

Стражът е с най-много спасявания от всичките си колеги. Това сочи статистиката преди изиграването на последните 2 мача от пресевките на Стария континент, които са следващия месец. Вуцов обаче няма да повиши резултатите си, тъй като отказа да носи екипа на родината след скандал.

Въпреки че допусна общо 10 гола във вратата си - по 3 от Испания и Грузия през септември и 4 при визитата на европейския първенец във Валядолид, Вуцов има средно по 6 спасявания на мач. Точно зад Светльо в класацията е стражът на Беларус и ЦСКА - Фьодор Лапаухов. Средно на двубой играчът на “червените” отразява по 5,3 удара на съперник, когато играе за родината си.

Изявите на Вуцов, макар и допуснал толкова много попадения, със сигурност ще повиши цената му. От всичките голове, които той инкасира, реално има 2 грешки за това. И те са при попадения във визитата на Грузия в Тбилиси (0:3).

Иначе Вуцов е един от феномените и в световен мащаб. От началото на сезона Светослав е изпуснал само един двубой от старта на кампанията - през юли. За клубния си “Левски” той бе под рамката на вратата във всичките мачове на “сините” - в първенство и Европа - общо 19. С подобни показателни са още няколко играча от т.нар. роден елит, но нито един от тях няма толкова минути за държавните тимове.

За националите Вуцов изпусна само резила от Турция 1:6 - срещата, която се превърна в ябълка на раздора. Така стражът вече има 22 срещи през кампанията - нещо уникално.

Реално отказът на Вуцов да играе за България не е чак толкова сериозен проблем пред Димитров. Вратарският пост е може би единственият, на който имаме играчи, при това да играят редовно. В мъжкия ни тим са викани Димитър Митов от "Абърдийн" и Димитър Шейтанов от ЦСКА 1948. В младежкия тим пък е Пламен Андреев.

В същото време България официално вече е най-слабият отбор на Балканите. Както "24 часа" първи писа, след двете загуби срещу Турция и Испания, родните национали падат още в класацията на ФИФА. И при обновяването , което ще е другата седмица, ще бъдем на 91-о място. Това значи, че вече и Косово е пред нас. А ние сме на дъното в района. На всичкото отгоре България ще е футболна сила №38 в Европа от 55-те членки на УЕФА, а плътно зад нас е отборът на Люксембург, съвсем скоро да ни изпревари.