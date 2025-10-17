Гонзо покани на среща Наско Сираков заради скандала със Светльо Вуцов

Президентът на БФС Георги Иванов-Гонзо покани мажоритарния собственик на "Левски" Наско Сираков и изпълнителния директор Даниел Боримиров във връзка със скандала с вратаря на "сините" Светослав Вуцов, който се отказа от участие в националния отбол.
Преди това треньорът на вратарите на тима от "Герена" Божидар Митрев обяви, че Вуцов е тормозен и заплашван в държавния ни тим.
Селекционерът Александър Димитров, че няма такова нещо въпреки издънките с нарушаване на правилника от страна на Светльо.
Ето какво гласи писмото на БФС:
ДО: Г-Н НАСКО СИРАКОВ
МАЖОРИТАРЕН СОБСТВЕНИК НА ПФК "ЛЕВСКИ" АД
Г-Н ДАНИЕЛ БОРИМИРОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ПФК "ЛЕВСКИ" АД
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СИРАКОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИМИРОВ,
Във връзка с възникналия казус, касаещ решението на състезателя на ПФК „Левски" Светослав Вуцов да преустанови участието си в мачове на представителния тим на България, Ви каним на работна среща на 21 октомври 2025г. (вторник), на която да обсъдим така създалата се ситуация и да намерим решение в името на българския футбол.
За да бъдат чути всички страни, както и да бъде намерено решение по казуса, желанието ни е на нея да присъства както самият футболист, така и селекционерът на България Александър Димитров.
Молим да потвърдите Вашето участие или да посочите друг представител на клуба, който ще присъства от името на ръководството.
С уважение,
ГЕОРГИ ИВАНОВ
ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ