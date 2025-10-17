Треньорът на “Левски” Веласкес се нареди до Мъри Стоилов

Хулио Веласкес изравни Станимир Стоилов. “Сините” преподписаха договора с наставника си. И така той има контракт с клуба до 2028 г.

Испанецът пристигна на “Герена” в началото на годината, като първо подписа до края на този сезон. С добрите резултати на отбора - първо място към момента и достигане до бараж в Европа, шефовете на “Герена” му гласуват доверие той да продължи с работата си. От началото на сезона Веласкес води столичани в 37 мача. В тях тимът постигна 19 победи, 12 равенства и 6 загуби във всички турнири.

Ако не се случи някакъв огромен срив у “сините” и Веласкес завърши сезона, той ще се превърне в едва втория наставник, успявал да изкара цяла кампания в ерата Наско Сираков. Първият бе Николай Костов. Той обаче си тръгна веднага след края на сезона.

Иначе треньор в “Левски” не е изкарвал 3 години, колкото според договора си трябва да прекара и Веласкес, от дълго време насам. Най-успешният в историята на “сините” Станимир Стоилов е последният, който успя да се задържи толкова време. Между другото, Мъри е и последният, който преподписва с отбора, като това се случи през 2006 г.

Още в неделя испанският предводител на “Левски” ще може да се отблагодари на шефовете си за новия договор - като запише успех при визитата на “Черно море”. Испанецът все още няма успех над Илиан Илиев и тима му във Варна от 2 опита.

“Пределно ми е ясно, че предстои труден мач на труден стадион, но ще се опитаме да вземем победата”, каза треньорът на “сините” по повод визитата на “Тича”.

Испанският спец разкри, че бързо с ръководството са постигнали съгласие за новия му договор. И обясни, че всичките му играчи ще бъдат налични за предстоящия мач с варненци.

“Черно море” винаги са били конкурентни и трябва да положиш много усилия, за да ги победиш. С една промяна са в състава в сравнение с миналия сезон. Все пак останаха отбор, който изповядва почти същия стил, с който се представяха и през миналия сезон. Оттук насетне ние ще се стремим да пристигнем в оптимална форма, за да постигнем победата. Знаем, че ще е много труден и важен мач. За добро или лошо, не вярвам много в статистиката и какво се е случило в миналото”, каза още Веласкес и добави, че няма никакъв проблем, че тимът му ще пътува за Варна в един самолет с ЦСКА.