Просълзен, Петър Зехтински цял месец приема поздравления за юбилея си (Снимки)

Нищо от прищевките на днешните футболисти няма да видите у него, каза Петър Стоянов

"Такова чудо не съм очаквал", призна с леко насълзени очи футболната легенда Петър Зехтински. От 15 септември, когато навърши 70 години, не спират поздравленията към него. Те продължиха и тази вечер на представянето на книгата "Да играеш за другите", посветена на големия футболист, а неин автор е спортният журналист от Радио Пловдив Диян Никифоров.

Голямото първо студио на обществената медия се оказа тясно да побере почитателите на Зехтински. Лично Петър Стоянов дойде да представи книгата. Да уважат юбиляря, пристигнаха Христо Стоичков, заместник–министърът Димитър Георгиев и Мартин Камбуров. Христо Стоичков лично дойде да уважи Зехтински. Снимка: Георги Титюков

"Първо, ние сме от една махала с Петьо, израснали сме заедно. Радвам му се от дете на успехите. Понеже съм стар ботевист, за мен той винаги е бил емблема на отбора. Да не говорим, че освен професионалните си качества на голям футболист, той и досега запази една скромност, която е характерна за него и му прави чест. Нищо от прищевките на днешните футболни звезди няма да видите у Петьо Зехтински", заяви Петър Стоянов. Освен професионалните си качества на голям футболист, Зехтински и досега запази една скромност, която е характерна за него и му прави чест, каза Петър Стоянов. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

За него най–яркият спомен с футболиста остава срещата на "Ботев" с "Байерн"(Мюнхен) в Пловдив, когато канарчетата бият с 2:0 бундестима. "Тогава Аугенталер, капитанът на немския отбор, хвърли лентата и я даде на Петьо. Това никога няма да забравя", припомни Петър Стоянов.

Самият Зехтински разказа пред "24 часа" как се е отказал от националния отбор в името на "Ботев" (Пд).

"След едно турне в Южна Америка треньорът Наско Пържелов се кълнеше в нас тримата – в мен, в Коцето и в Гошо Славков. "Вие няма да излезете от националния отбор", казваше той. И след това на един лагер в Кюстендил казаха кои заминават, а аз и Емо Спасов липсвахме в списъка. Тогава влязох при треньора и му рекох: "Бате Наско, ти се кълнеше в нас. Повече на мен не разчитай, аз съм католик и македонец". И останах в "Ботев", върна лентата Зехтински. Опашка за автографи от Петър Зехтински се изви тази вечер в Първо студио на БНР–Пловдив, където бе представена книгата "Да играеш за другите". Снимка: Радко Паунов

След това, когато Дерменджиев станал треньор на младежкия национален отбор, той отново се върнал да играе заради него. "И след един мач с Франция, в който бихме 4:0 на стадион "Пловдив", идва Иван Шапатов и вика: "Петьо, Идалго каза, че си голям майстор". И след това станах майстор на спорта", припомни Зехтински.

Всички присъстващи се извиха на опашка за автографи. Той разписваше и приемаше поздравление.