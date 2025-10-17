Ясни са полуфиналните двойки за последната квота на Африка за световното

Нигерия ще се изправи срещу тима на Габон, а Камерун ще играе срещу Демократична република Конго през следващия месец в полуфиналните плейофи от квалификациите за световното първенство догодина в зона "Африка".

Четирите страни се класираха за плейофите като най-добрите втори отбори в деветте групи. Съществува възможност за допълнително място за Африка на финалите на мондиал 2026 догодина, като победителите от плейофите следващия месец ще се класират за междуконтинентален турнир през март, чрез който ще се определят последните две визи за световното първенство.

Двойките за африканските плейофи се разпределят така, че отборът с най-висок ранкинг в класацията на ФИФА от 23 октомври да играе срещу тима с най-ниска позиция, докато вторият най-високо класиран отбор да се изправи срещу третия.