Гериатричен спорт, или как намалява опашката от хора в трета възраст при лекаря

Българка е с водеща роля в областта в Мадрид, за първи път обучават специалисти и у нас

“Внимание! Мен ме праща Министерството на здравеопазването на Испания с една-единствена цел - да редуцирам драстично опашките пред кабинета на личния лекар. Има два начина да го постигна – да ви “уморя до смърт” с тренировки или да подобрите толкова много здравето си чрез дирижирани упражнения, че да нямате нужда да ходите на лекар!”

С тези думи, като че ли извадени от речта на дружинния председател в пионерската организация на нейното 5-о основно училище в Сливен (длъжност, която всъщност е изпълнявала реално и с удоволствие), стартира кариерата ѝ на учителка по спорт на хора над 65 години в Мадрид.

Тя е Елисавета Шидерска-Христова - инженер геоеколог, треньор по физическа подготовка и дипломиран учител по физическо възпитание. В последните 25 г. работи и хобито си - спортната журналистика. Понастоящем и вече 20 г. е кореспондент на БНР от Мадрид. В испанската столица живее от 2005 г. Треньор по гериатричен спорт е от 2015 г. в центровете за възрастни хора в община Чамартин. Седмично в тези класове участват над 350 души на възраст от 63 до 95 години (преди пандемията работи и със столетници). А сега тази специална мисия се пренася и в България.

“Бях потресена от нехайното поведение на присъстващите в часовете по поддържаща гимнастика, които се дават

безплатно

на пенсионерите

в испанската столица. Приемаха ги по-скоро като социална седянка, отколкото като реална възможност да подобрят своето здраве. А физическото упражнение не е просто усилие. То е активна медицина. Хапче, което буквално може да спаси живот. И статистиката в развитите страни го показва ясно с третото място на гериатричния спорт в класацията от 15 двигателни активности според проучванията на Американската асоциация по спортна медицина. Нейните близо 50 000 членове и сертифицирани фитнес специалисти са от различни националности, но работят в екип в полза на опазване на здравето, а не бягането от болести”, казва Елисавета Шидерска.

“За голяма радост на държаните настрани от здравословна физическа и спортна активност хора в третата възраст динамиката в развитието на спортуването за здраве и кондиция бележи известни промени в световен мащаб в последните 5 г. И този път България няма да е на опашката”, допълва тя.

За първи път в историята на българското спортно образование се въвежда специалност “Гериатричен спорт”, чиято цел е да обучава специалисти за работа с възрастни хора (55+) чрез движение и физическа активност. Пионер в начинанието е колеж “Био Фит”, чийто основател е дългогодишният специалист по кондиционна подготовка проф. Юлиан Карабиберов.

“Тази инициатива учените наричат положителна епигенетична промяна, на която обаче би ѝ дошла добре помощ от българските общини и политици. Физическите упражнения са епигенетичен модулатор. И съзнанието за очевидната разлика между физическа активност и физически упражнения е онзи мост, който поставяме между това да подобрим здравето, спортувайки, или не. Да спреш да се движиш е изцяло лично решение. И

много скоро

тялото го

превръща в

наказание

Липсата на физическа активност не е неутрално състояние. Това е патология сама по себе си. Появата на голямата част от метаболитните заболявания като често срещаните диабет, затлъстяване, метаболитен синдром, дори остеопороза и хиперурикемия може да се дължи на метоболитни нарушения, появили се вследствие на обездвижването и съвременния начин на живот, в който липсва физическа култура на всички възрастови нива. И всички тези физически притеснения и болести се появяват без да се манифестират. Тихичко. Докато не стане твърде късно. Физическите упражнения не са развлекателна дейност.

Не служат като

ходене на кино,

излизане с приятели или участване в социални групи. Именно на база на тези заключения, придобити от практиката ми като учител по физическо възпитание на хора над 65 г. в Мадрид, дойде и необходимостта от появата на курса по гериатричен спорт към “Био Фит” колеж, на който аз самата съм горд възпитаник, а вече и горд преподавател”, казва Елисавета.

Мнозина правят съпоставки между възрастните хора и децата. Поставят акцента върху това, че когнитивните способности на едните и другите не са оптимални в този етап от човешкия живот.

“Опитах да погледна на този очевиден факт от положителната му страна и заложих на моя опит като майка на две подрастващи момичета, които са и моето вдъхновение за планирането и реализирането на голяма част от тренировките, които правим в дневните центрове за възрастни хора в Мадрид на точно две преки разстояние от стадион “Сантяго Бернабеу”. Освен че ги карам много да се смеят, хората над 65 г., които посещават часовете по поддържаща гимнастика, успешно преодоляват препяствия, буквално и метафорично, вдъхновени от популярната в моето детство детска игра “Бързи, смели, сръчни”.

Физическите упражнения намаляват възпалителните цитокини, подобряват невропластичността и оптимизират ендотелната функция. Включително в умерени дози, тренировката действа като основна терапевтична интервенция, като час при личния лекар. И запазва функционалната независимост на индивида. И тук съвсем не говоря за спортни постижения. Говоря за клетъчно здраве, физиологична ефективност и качество на живот. Заседналият начин на живот

не се забелязва,

докато не те направи

неработоспособен

Последното, за съжаление, го знам от личен опит. Дъщеря съм на 77-годишна българка, която веднага след пенсионирането си дойде да помага в испанската столица с отглеждането на децата. Дългият списък с лекарства, който носеше със себе си, бе труден за пренасяне през граница, поради което реших да я заведа на гериатър в Испания. След бърз поглед върху

6-те различни хапчета за

6-те различни болежки,

които имаше майка ми, докторът отговори следното: “Като треньор по физическа подготовка ще те държа персонално отговорна за здравето на твоята майка. Единственото, от което има нужда тази жена, са упражнения, правилно хранене и съзнание за своя начин на живот, другото само ще се намести.”

Леденият душ от устата на гериатъра дойде точно навреме. Тогава научих , че гериатрията е дял от медицината, който изучава възникването, развитието, лечението и предотвратяването на болестите при възрастните хора, свързани с естествения процес на стареене и епигенетичните фактори. Целта е да се открият методи, с които да се улесни животът им.

Днес онези 6 хапчета са само лош спомен в историята на моето семейство. Единственото доказателство, че майка ми е приемала толкова много лекарства, са безбройните (и много красиви) кутийки за хапчета, с които все още си играят нейните внучки, но предназначението им вече е съвсем различно”, усмихва се Ели.

Упражнения в център за възрастни хора в Мадрид

Споделяйки с приятелка спортен психолог за нововъведението в спортното образование в България, тя чува: “Гериатричният спорт наистина е нещо ново за нашата страна, а толкова има нужда. Тук нещата са доста изкривени. Има го и момента, в който по-скоро се цели освобождаване от възрастните хора, отколкото грижа за тях. Но промяната започва с информирането и с пример.” И Елисавета е още по-мотивирана.

“Фокусът при работа с хора над 65 г. пада върху превенцията от падания и оптимизиране на грижата за тялото чрез двигателна активност. Най-важното послание за всички онези, които залагаме на физическото възпитание като превенция срещу патологиите на XXI век, е да не забравяме, че ние сме примерът, а не изключението”, завърши тя.