Бленджини: Най-добре да забравим сребърните медали

Всички ние трябва да оставим зад нас световното и да се опитваме да ставаме още по-добри. Все едно медалите от световното ги няма, така ще е най-добре.

Това обяви селекционерът на волейболистите Джанлоренцо Бленджини при награждаването за отбор и треньор №1 за септември. Във Филипините воденият от италианеца тим сензационно стигна до сребърните медали, губейки финала от родината му.

“Наистина нека затворим страницата със световното. Казах и на играчите да го забравят. То вече няма да ни носи нищо, освен отговорност. За нас е важно да преследваме основната си цел, която е класиране за олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. Нека не променяме нищо, защото сме втори в света, и да не допускаме колебания.

Борим се за класиране на олимпиадата, независимо дали това ще стане през европейското, световното или ранглистата. Вярвам в играчите, защото те вече са си вкарали в главите това”, сподели още Бленджини.