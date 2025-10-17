Александър Везенков поведе в Евролигата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

5 кръга след началото на новия сезон в Евролигата Александър Везенков води в няколко индивидуални класации.

Бившият най-полезен играч на континента е единственият с три трипъл-дабъла, след като вкара 23 точки и взе 10 борби при обрата на “Олимпиакос” 95:94 като гост на израелския “Макаби” в зала “Александър Николич” в Белград.

Везенков е начело по борби, в стрелбата е с 19,4 т. и с 1,4 асистенции средно на мач. №1 е и по коефициент на полезно действие с 25,6.

“Играхме ужасяващо в защита. Нека не се заблуждаваме с тази победа. Но все пак намерихме верните решения, въпреки че е по-добре да се учим от победите, отколкото от загубите”, коментира Везенков.

Гръцкият му отбор е с баланс 3:2, а в следващия кръг е гост на “Байерн” в Мюнхен.

