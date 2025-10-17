Яник Синер преди мач за още $ 6 млн.: Не играя за пари

Аз не играя за пари. Тук съм, защото в този турнир участват шестимата най-добри в света и аз искам да се сравня с тях.

Това заяви Яник Синер, след като се класира за финала на демонстративния турнир по тенис в Рияд с награда 6 милиона долара за първия. Бившият №1 отнесе 6:4, 6:2 рекордьора по титли от “Големият шлем” Новак Джокович. В другия полуфинал водачът в ранглистата Карлос Алкарас спечели със същия резултат срещу Тейлър Фриц (САЩ).

Миналата година Синер победи Алкарас на финала. Купата носи 4,5 млн. долара, а само за участие се полагат 1,5 млн. Финалът не е в петък, защото според правилата на АТП състезателите не трябва да играят в 3 поредни дни на демонстративен турнир.

