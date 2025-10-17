Фалстарт за Илия Груев във "Фортуна" (Дюселдорф)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нашият треньор Илия Груев дебютира неуспешно като помощник на Маркус Анфанг (ца него също първи мач) във "Фортуна" (Дюселдорф) след домакинска загуба с 1:2 от "Айнтрахт" (Брауншвайг) в 9-ия кръг на във Втора Бундеслига.

На 11 октомври бившият национал премина в новия си отбор от третодивизионния "Инголщат", където също бе асистент.

Кристиан Конте (25) и Макс Мари (39) се разписаха за гостите, а Кенет Шмид (65) реализира единствения гол за тима от Дюселдфорд.

"Фортуна" се намира на 14-о място в класирането (от 18 участници във второто ниво на германския футбол) с актив от 10 т.