Фалстарт за Илия Груев във "Фортуна" (Дюселдорф)

Нашият треньор Илия Груев дебютира неуспешно като помощник на Маркус Анфанг (ца него също първи мач) във "Фортуна" (Дюселдорф) след домакинска загуба с 1:2 от "Айнтрахт" (Брауншвайг) в 9-ия кръг на във Втора Бундеслига.
На 11 октомври бившият национал премина в новия си отбор от третодивизионния "Инголщат", където също бе асистент.
Кристиан Конте (25) и Макс Мари (39) се разписаха за гостите, а Кенет Шмид (65) реализира единствения гол за тима от Дюселдфорд.
"Фортуна" се намира на 14-о място в класирането (от 18 участници във второто ниво на германския футбол) с актив от 10 т.