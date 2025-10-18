Мениджърът на волейболистите: Нека ги подкрепяме и да имаме реалистични очаквания

Тийммениджърът на националния отбор по волейбол за мъже Стефан Чолаков коментира смяната на Варна (зала за 5000) със София (зала над 12 000) за домакин на европейското догодина. България организира форума заедно с Италия, Финландия и Румъния.

“Противопоставянето между София и Варна за домакинство на европейското е неприятно, но се взе решение в името на големия интерес.

Искам да кажа, че дори и да не постигнат същия успех след година, това ще останат същите момчета със същите амбиции и желание за успех. Нека ги подкрепяме и да имаме реалистични очаквания. Видяхме, че на световното финалната четворка беше от европейски отбори, което показва какво ще бъде нивото на шампионата догодина и през какво трябва да се мине”, каза Чолаков.

