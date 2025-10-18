ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Макс Верстапен №1 в квалификацията за спринта в СА...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21526064 www.24chasa.bg

Мениджърът на волейболистите: Нека ги подкрепяме и да имаме реалистични очаквания

1436
Стефан Чолаков (най-вдясно) Снимка: Startphoto.bg

Тийммениджърът на националния отбор по волейбол за мъже Стефан Чолаков коментира смяната на Варна (зала за 5000) със София (зала над 12 000) за домакин на европейското догодина. България организира форума заедно с Италия, Финландия и Румъния.

“Противопоставянето между София и Варна за домакинство на европейското е неприятно, но се взе решение в името на големия интерес.

Искам да кажа, че дори и да не постигнат същия успех след година, това ще останат същите момчета със същите амбиции и желание за успех. Нека ги подкрепяме и да имаме реалистични очаквания. Видяхме, че на световното финалната четворка беше от европейски отбори, което показва какво ще бъде нивото на шампионата догодина и през какво трябва да се мине”, каза Чолаков.

Стефан Чолаков (най-вдясно)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Падайте позорно, национали, но поне скандалите ни спестете!